- Frankfurt está a pensar no conceito de um zoológico com uma visão de futuro.

O Zoo de Frankfurt, amado pelos habitantes locais, está presente há algum tempo e começa a mostrar sinais do seu avanço na idade. A cidade tem dado indiretas sobre planos de renovação para este oásis urbano, localizado no centro da cidade. A equipe anunciou suas intenções para uma grande reforma dos terrenos do zoológico.

De acordo com a responsável, Ina Hartwig (SPD), o objetivo é garantir a sobrevivência do zoológico para o futuro, criar condições de vida favoráveis para os animais e proporcionar uma experiência no zoológico que desperte a conscientização sobre a complexidade da natureza e a variedade de espécies. Hartwig apresentará o "Masterplan Zoo" ao lado da Diretora do Zoológico, Christina Geiger, às 12h00 da próxima quinta-feira.

O Masterplan Zoo, segundo Ina Hartwig e a Diretora do Zoológico, Christina Geiger, visa transformar o Zoo de Frankfurt, com o objetivo de assegurar sua existência para as gerações futuras. Outro objetivo chave da reforma é criar um ambiente que promova o bem-estar animal e encoraje os visitantes a apreciar a complexidade e diversidade das espécies da Terra.

Leia também: