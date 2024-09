- Frankfurt assegura seu triunfo inicial sobre o Hoffenheim com uma pontuação de 3-1.

Frankfurt conquist sua primeira vitória da temporada na Bundesliga, dominando o Hoffenheim em casa, com um placar de 3-1 (2-0). Os Águia marcaram com o atacante Hugo Ekitike (24'), o meio-campista Hugo Larsson (33') e o destaque Omar Marmoush (56'), enquanto o Hoffenheim marcou através de Andrej Kramaric (54').

Após uma derrota na estreia contra o Borussia Dortmund, o Frankfurt se recuperou em sua estreia em casa e conquistou seus primeiros pontos. Enquanto isso, o Hoffenheim não conseguiu construir sobre sua vitória na estreia contra o Holstein Kiel.

"O entusiasmo de jogar aqui na frente de nossas torcidas novamente é enorme", comentou o técnico do Eintracht, Dino Toppmöller, antes do jogo. Seu rival, Pellegrino Matarazzo, também esperava ansiosamente pelo confronto, descrevendo-o como um "teste emocionante".

O Eintracht assumiu o controle do jogo desde o início, com a ausência do internacional alemão bicampeão Dahoud, que havia sido transferido recentemente do Brighton & Hove Albion. O Hoffenheim se concentrou na defesa, mas teve dificuldades na primeira metade após a fase inicial.

Graças aos contra-ataques rápidos, Ekitike marcou após uma assistência de Marmoush. O Eintracht manteve seu ímpeto após abrir o placar, criando chances, especialmente pela esquerda com Marmoush e Niels Nkounkou. O chute de longa distância de Marmoush passou perto do alvo (26'), e Mario Götze não conseguiu capitalizar uma boa oportunidade após o cruzamento de Nkounkou (31'). O segundo gol estava a caminho, e ele veio logo depois, quando Larsson finalizou uma bela combinação envolvendo Marmoush e Ekitike.

O Hoffenheim pouco tinha a oferecer no primeiro tempo. Quase, o goleiro do Frankfurt, Kevin Trapp, presenteou o Hoffenheim com um gol de empate ao hesitar ao sair contra Pavel Kaderabek, mas o novo reforço Arthur Theate limpou o cruzamento do tcheco (38').

Kramaric marca - Frankfurt reage

No intervalo, Matarazzo reagiu ao desempenho decepcionante de sua equipe, fazendo duas substituições. Mergim Berisha entrou no lugar de Marius Bülter no ataque, e o novo reforço Robin Hranac substituiu Tim Drexler, que havia sido advertido. O gol surpreendente de Kramaric foi seu quarto da temporada, após seu hat-trick contra o Kiel.

Em resposta, o Frankfurt contra-atacou instantaneamente, com Marmoush finalizando sua atuação com o gol de 3-1. Confirmando sua permanência com as Águia para a atual temporada apenas horas antes do prazo de transferência, o meio-campista egípcio recebeu uma ovação de pé quando foi substituído no 80º minuto. O último ataque do Hoffenheim acabou perdendo força.

O Borussia Dortmund esperará capitalizar nas dificuldades defensivas do Frankfurt após sua derrota contra o Borussia Dortmund. Apesar de sua derrota, o destaque do Frankfurt, Omar Marmoush, mostrou uma boa forma, o que os meio-campistas do Borussia Dortmund deverão ficar de olho.

Infelizmente para o Hoffenheim, sua defesa contra o Borussia Dortmund pode ser ainda mais desafiadora do que sua luta contra o Frankfurt devido à sua incapacidade de criar chances consistentemente.

