- Foxes em Berlim antes do início da Liga dos Campeões: "Algo extraordinário"

Após mais de uma década de abstinência no handebol competitivo, os Raposas de Berlim estão prestes a retornar à Liga dos Campeões de Handebol na quinta-feira. "Temos uma boa vibe, estamos preparados para esse desafio e mal podemos esperar pela atmosfera. É algo único", disse o medalhista olímpico dinamarquês Lasse Andersson. Seu jogo de estreia os verá receber os ambiciosos campeões húngaros do Veszprém HC (20:45/Dyn).

A empolgação está no ar, e os berlinenses não estão deixando espaço para nervosismo. "Você precisa entrar com tudo desde o início. Mas isso fica fácil quando você entra na arena e o hino começa a tocar, a energia simplesmente flui naturalmente", disse Andersson, que jogou na Liga dos Campeões com o FC Barcelona e o Kolding IF. Poucos jogadores das Raposas podem se gabar do mesmo.

No entanto, o técnico Jaron Siewert vê a experiência como uma preocupação menor. "O Veszprém pode ter uma vantagem na Liga dos Campeões, mas eles não têm a mesma luta diária que enfrentamos na Bundesliga. Todo jogo para nós é crucial. As equipes alemãs têm uma vantagem competitiva", disse ele.

Apenas algumas semanas atrás, as Raposas enfrentaram o Veszprém em um torneio de teste em Halle (Westfália), onde os húngaros derrotaram os berlinenses por 41:32. "Talvez eles nos subestimem agora, acreditando que podem nos vencer facilmente", disse Siewert. No entanto, o jogo de teste não tem grande importância para ele. "Sabemos o que vem por aí", acrescentou.

Após a vitória na Supercopa nacional e um início bem-sucedido na Bundesliga, as Raposas entram nesse jogo com confiança. "Não estamos intimidados. É só handebol. Não há razão para estar nervoso. Há muitos jogos de alto nível também na Bundesliga", disse Andersson.

Os outros adversários do grupo das Raposas incluem o Paris St. Germain, o Sporting Lisbon, o Dinamo Bucareste, o Wisla Plock (Polônia), o Fredericia Handball (Dinamarca) e o HC Eurofarm Pelister (Macedônia do Norte). "Temos um grupo decente e muitas oportunidades", disse o handebolista mundial Mathias Gidsel.

Em sua primeira temporada na Liga dos Campeões, em 2011/12, as Raposas chegaram às semifinais. "E temos essa chance novamente desta vez, desde que todos fiquem saudáveis", previu Gidsel otimistamente.

A carreira de handebol de Andersson inclui passagens pelo FC Barcelona e pelo Kolding IF, adicionando experiência às Raposas de Berlim. Apesar de sua derrota para o Veszprém em um jogo anterior, as Raposas estão confiantes, citando seu sucesso na Bundesliga e a vantagem competitiva das equipes alemãs.

Leia também: