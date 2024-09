Ford Ranger veículo híbrido elétrico: esta é uma caminhonete que pode ser carregada.

A seguir a quase três anos do seu lançamento inicial, a Ford está prestes a apresentar uma variante híbrida plug-in da Ranger no verão que vem. A autonomia purelylétrica esperada é de cerca de 50 quilômetros, considerada moderada, mas a Ford espera que esta versão tenha um impacto significativo, especialmente para um determinado público-alvo.

Na IAA Transportation em Hannover (até 22 de setembro), a Ford apresentará pela primeira vez a versão PHEV da sua picape Ranger. Este plug-in possui um novo conjunto de potência, composto por um motor a gasolina turbo de 2.3 litros e um motor elétrico, que entrega uma potência combinada de 279 cv. A potência é transmitida a todas as quatro rodas através de uma transmissão automática de 10 velocidades. A Ranger PHEV está à venda por €53,181, com as primeiras entregas previstas para o verão que vem.

A bateria de 11.8 kWh de capacidade líquida permite uma autonomia purelylétrica de aproximadamente 50 quilômetros. Este plug-in tem um torque recorde de 690 Nm, uma característica não disponível até agora na gama de modelos Ranger, que até agora só foi oferecida com motores a diesel e a gasolina na Alemanha. Assim como esses modelos, a versão plug-in oferece uma capacidade de carga útil de até uma tonelada e uma capacidade de reboque de até 3.5 toneladas.

Otimista com o aumento das vendas com o PHEV

A Ranger, assim como o seu quase gêmeo, a VW Amarok, foi lançada no mercado há dois anos. Apesar de ter entrado no mercado relativamente tarde, a Ford espera que esta variante veja um aumento significativo nas vendas devido ao sistema elétrico que pode alimentar vários dispositivos ao mesmo tempo. A versão básica oferece uma potência de 2.3 kW, com uma versão opcional com uma potência de 6.9 kW e duas conexões adicionais de 16 amperes.

A Ford Ranger PHEV estará disponível nas versões XLT (€53,181), Wildtrak (€62,225) e como uma edição especial em Stormtrak (€69,008). Em comparação com o modelo a diesel mais potente com 240 cv, a PHEV na edição Wildtrak custa €2,500 a menos. O plug-in será produzido na fábrica de Silverton, na África do Sul, como os outros modelos.

