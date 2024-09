Ford Galaxy: Oferece amplo espaço e experiência de condução suave.

O Ford Galaxy é um veículo espaçoso conhecido por sua alta quilometragem. Apesar de algumas reclamações na inspeção do veículo (MOT), o TÜV também encontra aspectos positivos. O que você deve ter em mente ao comprar um grande van usado?

O espaço é uma característica marcante do Ford Galaxy III. Sua utilidade diária é impressionante, acomodando até sete passageiros confortavelmente. Com sua suspensão macia e assentos de massagem opcionais, também proporciona uma experiência de viagem luxuosa. No entanto, sua quilometragem tende a ser alta, o que pode levar a algumas críticas durante as inspeções do veículo (MOT).

Contexto do Modelo

A terceira geração, que compartilha tecnologia com o Ford Mondeo, estreou em 2015. O relançamento de 2019 apresentou atualizações na grade. A Ford descontinuou o Galaxy em 2023.

O modelo original de 1995 e a segunda geração (2006 a 2014) foram projetos colaborativos com a VW e a Seat, resultando em modelos idênticos, como o Sharan e o Alhambra, para cada fabricante.

Carroceria e Versões

O Galaxy é um grande van com cinco assentos padrão, expansíveis para sete quando a terceira fileira opcional é instalada. Uma variante que roda tanto a gasolina quanto o etanol (Flexifuel) foi introduzida. Uma versão híbrida estreou em 2021, substituindo os outros grupos motopropulsores.

Dimensões (com base no ADAC)

4.85 metros x 1.92 metros x 1.75 metros (comprimento x largura x altura)

Volume do porta-malas: 689 a 2339 litros (sete lugares: a partir de 200 litros)

Pontos Fortes

Na MOT, os eixos de transmissão e a suspensão geralmente não causam problemas, assim como o sistema de direção e suas juntas. O "Auto Bild TÜV Report 2024" indica que os tubos de freio raramente causam preocupações e o funcionamento dos freios é bom.

Pitfalls

O sistema de iluminação tem uma taxa média de reclamações. Os discos de freio não se saem tão bem na MOT, frequentemente apresentando desgaste e até mesmo na primeira verificação. Vazamentos de óleo são um problema recorrente em todos os anos do modelo. A prova de emissões de escape (AU) é passada pelo van às vezes, mas não sempre.

Tendências de Quebra

De acordo com as estatísticas do ADAC, os veículos dos primeiros anos de registro de 2016 e 2017 têm ótimas classificações. No entanto, os modelos de 2018 têm classificações ruins devido a baterias de partida problemáticas, que o ADAC identifica como um ponto quente de quebra.

Os veículos novos não são mais incluídos na coleta de dados do clube devido ao baixo número de registros.

Motores

Gasolina (quatro cilindros, tração dianteira): 118 kW/160 cv a 177 kW/240 cv

Diesel (quatro cilindros, tração dianteira e integral): 88 kW/120 cv a 177 kW/240 cv

Flexifuel (operação a gasolina e etanol, quatro cilindros): 107 kW/145 cv

Híbrido (motor a gasolina e motor elétrico, tração dianteira): Potência do sistema 140 kW/190 cv

**Valor de Revenda pelo Trust

Leia também: