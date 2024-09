- Fogo gerado em Greifswald.

Um incêndio em um canteiro de obras situado perto da área central de Greifswald gerou uma fumaça considerável. À tarde, os moradores locais foram aconselhados a proteger suas janelas e portas, e desligar aparelhos de circulação de ar e refrigeração. De acordo com um representante do condado, a coluna de fumaça podia ser vista a distância.

Relatórios preliminares indicam que uma estrutura de madeira em um futuro canteiro de obras residenciais próximo ao rio Ryck, a leste do centro da cidade, está atualmente em chamas. Parece ter havido uma explosão. Pessoal de serviços de emergência está presente no local. Atualizações sobre qualquer ferimento ainda estão pendentes.

O aumento da emissão de fumaça do local do incêndio em construção aumentou as preocupações sobre um possível aumento de incidentes de fumaça devido às cinzas dispersas. À medida que o fogo continuava a se espalhar, a névoa de fumaça afetou os detectores de fumaça em edifícios próximos, causando alarmes falsos.

