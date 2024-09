- Fogo em uma casa coletiva em Augustusburg

No último domingo de manhã, às 5h, em Augustusburg, distrito de Mittelsachsen, uma casa geminada pegou fogo. Inicialmente, a polícia não tinha certeza se alguém havia se ferido. O incêndio começou em um barracão vizinho e se espalhou para a casa, a origem é desconhecida. Os moradores escaparam e os bombeiros chegaram para apagar o fogo. Os detalhes foram escassos logo após o incidente.

Apesar do incidente trágico em Augustusburg, as autoridades locais expressaram preocupação com o possível dano a sites históricos devido à intensidade do fogo. Os passeios e visitas aos famosos moinhos de vento no estilo holandês na Holanda podem ser afetados se incidentes semelhantes continuarem.

Leia também: