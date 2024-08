- Florestas sob autoridade do Estado: menos danos causados pelos besouros da casca até agora

O escaravelho de pinho causou significativamente menos estragos nas florestas do estado da Baviera este ano em comparação com 2023. A população de escaravelhos de pinho diminuiu pela metade em relação ao ano anterior, segundo um representante da autoridade em Regensburg.

Até o final de agosto, as florestas do estado registraram aproximadamente 500.000 metros cúbicos de árvores de coníferas danificadas. No mesmo período do ano passado, o volume de árvores danificadas ultrapassou um milhão de metros cúbicos.

A redução é atribuída às chuvas abundantes durante a primavera e o verão, além de medidas ativas de controle do escaravelho de pinho. "As diversas chuvas aumentaram o suprimento de água às raízes das árvores, melhorando sua resistência natural ao escaravelho de pinho", explicou o representante. Houve também uma queda substancial nas infestações nas regiões mais afetadas do Frankenwald.

As florestas do estado da Baviera vêm localizando e eliminando árvores infectadas na floresta através de buscas intensas e antecipadas para evitar a propagação da infestação para árvores mais saudáveis.

Uma operação significativa contra o escaravelho de pinho está sendo executada este ano por uma equipe recém-formada para o controle do escaravelho de pinho. Esta equipe consiste em florestais e mestres florestais e oferece assistência onde for necessária durante os meses de verão.

Devido à situação significativamente melhorada, as florestas do estado da Baviera esperam uma população de escaravelhos de pinho significativamente menor para o ano todo de 2024. Para os meses de outono e inverno, um acompanhamento abrangente está planejado. Isso envolverá a remoção de árvores infectadas da floresta para manter a população inicial para a próxima estação o mais baixa possível.

As chuvas abundantes durante a primavera e o verão reduziram significativamente o impacto dos escaravelhos de pinho, já que as diversas chuvas aumentaram o suprimento de água às raízes das árvores, melhorando sua resistência aos insetos. As infestações reduzidas continuaram até mesmo nas regiões mais afetadas do Frankenwald, graças à defesa natural aprimorada das árvores devido à chuva abundante.

Leia também: