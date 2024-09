- Flensburg-Handewitt recupera Novak do Wetzlar no estádio da liga.

A equipe de Flensburg-Handewitt anunciou uma contratação para a próxima temporada, pouco antes do primeiro dia de jogos na Bundesliga alemã de handebol. O ala direita esloveno Domen Novak, atual jogador do adversário de liga HSG Wetzlar, vai se juntar aos norte-alemães para a temporada de 2025-2026.

O jogador de 26 anos assinou um contrato de dois anos com a equipe, válido até 2027. Na temporada passada, Novak marcou impressionantes 183 gols pelo Wetzlar, sendo o maior artilheiro da equipe.

O gerente da equipe de Flensburg, Holger Glandorf, expressou sua satisfação com Novak, dizendo: "Com Domen, conseguimos um jogador com enorme potencial e experiência internacional". Como consequência, os contratos de Johan Hansen e Aksel Horgen não serão renovados. Nesta sexta-feira, às 20h CEST, Flensburg receberá o HC Erlangen em seu ginásio para comemorar o início da temporada.

