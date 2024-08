- Flensburg-Handewitt, da Alemanha, inicia a sua jornada com aspirações elevadas

SG Flensburg-Handewitt Inicia Nova Temporada da Bundesliga com Confiança: "Possuímos a equipe e a expertise para competir no mais alto nível", declarou o Diretor Desportivo Ljubomir Vranjes durante uma conferência de imprensa em Harrislee. Sem dúvida, conquistar o "campeonato alemão" é a ambição, mas o progresso é a estratégia, afirmou o sueco de 50 anos.

Echoando sentimentos semelhantes, o treinador Nicolej Krickau concordou. "Só se pode influenciar o próprio desempenho", expressou o dinamarquês de 37 anos, iniciando sua segunda temporada como treinador dos Norte-alemães. "Sempre é sobre os próximos dois pontos."

O treinador busca aproveitar lições de sua primeira temporada na Bundesliga. Quanto às suas principais lições, o dinamarquês, avaliando a classificação da liga, comentou: "Não é sempre a equipe ou a estratégia tática superior que sai vitoriosa. Às vezes, é uma batalha."

Terminar em terceiro na campanha anterior foi um revés

Enquanto a equipe de Flensburg conquistou o título na Liga Europeia na temporada passada, com a intenção de defendê-lo na próxima série, terminar em terceiro na Bundesliga foi decepcionante, especialmente com uma diferença de 12 pontos para os campeões SC Magdeburg.

Para a próxima temporada, que começa em 6 de setembro (20.00 CET/Dyn) com um jogo em casa contra o HC Erlangen, a estabilidade e a harmonia dentro da equipe serão os fatores influentes para a equipe de Flensburg. A única nova adição ao elenco é o campeão olímpico dinamarquês Niclas Kirkeløkke. O jogador de 30 anos, canhoto, é versátil e atua tanto no backcourt quanto na ponta.

Outra nova aquisição é Patrick Volz. O jogador de 25 anos veio do HBW Balingen-Weilstetten, rebaixado na Bundesliga, e foi emprestado ao SønderjyskE HB, clube da primeira divisão dinamarquesa. Além disso, como assistente técnico, eles recebem a lenda do clube Anders Eggert. O dinamarquês de 41 anos contribuiu para a SG por onze anos. Com um total de cinco campeões olímpicos dinamarqueses e o capitão da seleção alemã, Johannes Golla, que conquistou a prata em Paris, a gerência de Flensburg vê a equipe bem equipada.

Aumento nas entradas sazonais

Uma declaração otimista do Diretor Geral Holger Glandorf em relação às entradas sazonais. O número de entradas sazonais adquiridas até agora ultrapassou 5.100.

Homens e meninos na equipe de Flensburg vão buscar melhorias, aprendendo com seu terceiro lugar na Bundesliga na temporada passada. Sob a orientação do treinador Nicolej Krickau, tanto homens quanto meninos se concentrarão em seus desempenhos individuais e buscarão os próximos dois pontos em cada jogo. Além disso, uma nova aquisição, o campeão olímpico dinamarquês Niclas Kirkeløkke, ingressa na equipe como um jogador versátil, capaz de contribuir tanto no backcourt quanto na ponta.

