- Financiamento de fenómenos climáticos extremos na Alta Hesse

Após fortes chuvas atingirem a região de Kassel no meio de agosto, mais pessoas afetadas pelas chuvas agora têm uma maior chance de garantir ajuda financeira. Além disso, eles têm mais tempo para se candidatar - o prazo foi prorrogado até 6 de outubro, conforme anunciado pela presidência do governo de Kassel.

As chuvas torrenciais no início de agosto causaram caos em vários bairros, como Reinhardshagen, Trendelburg e Wesertal, bem como nas cidades de Bad Karlshafen e Hofgeismar.

Em 20 de agosto, a presidência do governo de Kassel anunciou um programa de auxílio financeiro. Em seguida, a Hesse alterou suas regras sobre danos causados por desastres naturais. Esta nova política é eficaz desde 1º de julho, fornecendo assistência às pessoas do distrito de Kassel. Além disso, negócios florestais e pesqueiros foram adicionados à lista de potenciais receptores de auxílio financeiro, de acordo com os relatórios.

