- Fim de semana com espaços artísticos ilimitados

Se você estiver ansioso para dar uma olhada no mundo artístico de Turíngia, marque seus calendários para os dias 21 e 22 de setembro. De acordo com o anúncio da Associação de Artistas Visuais de Turíngia, nestas datas os artistas abrirão as portas de seus ateliês para todos. Isso significa que você terá uma visão exclusiva de seus espaços de trabalho e poderá conversar com pintores, escultores e outras mentes artísticas. Weimar deve hospedar cerca de 30 desses artistas, enquanto Erfurt receberá 15. Além disso, ateliês em diversas cidades e comunidades menores da região devem seguir o exemplo. O folheto da associação lista mais de 50 locais, mas esse número pode sofrer alterações.

Os seguintes dias, 21 e 22 de setembro, foram anunciados pela Associação de Artistas Visuais de Turíngia para que os artistas abram seus ateliês. Após esse evento, indivíduos interessados podem encontrar locais adicionais em diversas cidades e comunidades menores.

Leia também: