- Filhotes de leão berbere raros vivem no zoológico de Heidelberg

Nova chegada no Zoológico de Heidelberg: Cubo de leão após 28 anos de ausência

O Zoológico de Heidelberg recentemente recebeu um cubo de leão, marcando o primeiro em um intervalo de duas décadas. Binta, a leoa berbere, deu à luz o cubo em um domingo recente. Embora o gênero do cubo ainda seja um mistério, nenhum nome foi dado a ele ainda. Infelizmente, um segundo cubo não sobreviveu ao processo de parto.

Binta e seu parceiro, o leão Chalid, foram bem-sucedidos na criação de cinco cubos no Zoológico de Hanôver antes disso. Desde 2016, o casal reside em Heidelberg.

A introdução do cubo ajuda na conservação de uma subespécie ameaçada, de acordo com o comunicado do zoológico. Leões berberes, originalmente nativos da África do Norte, estão extintos na natureza há mais de um século.

Infelizmente, o público não poderá observar o cubo ainda. O zoológico fechou temporariamente o enclosure dos grandes felinos para dar a Binta e seu filhote tempo para se ligarem em particular.

