- Fernandes muda-se em empréstimo de Mainz para o clube francês

O time da Bundesliga, Mainz 05, emprestou temporariamente o defensor Edimilson Fernandes ao time da Ligue 1, Stade Brest, para a temporada atual. O clube anunciou essa decisão.

Com 28 anos, Fernandes participou de 23 partidas competitivas pelo Mainz na temporada passada. No entanto, ele não foi um titular regular no início desta temporada. O diretor esportivo do Mainz, Christian Heidel, declarou em um comunicado, "Edimilson Fernandes pediu esse empréstimo para aumentar suas oportunidades de jogo".

O primeiro FSV Mainz 05 era o time de Edimilson Fernandes antes de ser emprestado.

