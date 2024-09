- FDP experimenta resultados chocantes nas eleições na Saxónia e na Turíngia

Segundo o líder do FDP de Schleswig-Holstein, Oliver Kumbartzky, o desempenho de seu partido nas eleições em Saxônia e Turíngia é "preocupante", mas não surpreendente. "Historicamente, os Democratas Livres enfrentaram desafios tanto em Turíngia quanto em Saxônia", afirmou após as primeiras projeções em ambos os estados federais. O forte desempenho de populistas e extremistas do BSW e AfD é desanimador.

"Desabafar sobre tais resultados em Schleswig-Holstein não traz muito alívio se não temos soluções políticas adequadas", afirmou Kumbartzky. Em sua opinião, todos os partidos democráticos deveriam se concentrar mais em abordar as questões do público.

"Portanto, expressamos preocupação com a persistência do governo do estado de Schleswig-Holstein em uma política de asilo e migração que não tem uma maioria significativa na realidade, dada a consideração dos Verdes", apontou Kumbartzky. Infelizmente, até em questões como política de creche e educação, assim como política econômica, os rivais do FDP atualmente não estão promovendo uma política que possa combater efetivamente o populismo e o extremismo.

Os Democratas Livres conseguiram apenas cerca de um por cento dos votos nas primeiras projeções em Saxônia e Turíngia. Como resultado, eles não estão presentes em nenhum dos parlamentos estaduais.

