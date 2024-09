- Fazenda em chamas devido a uma avaria mecânica, fazendeiro resgata com sucesso o gado.

Em um incêndio em um depósito de equipamentos agrícolas em Kammeltal (distrito de Günzburg), os danos ultrapassaram 100.000 euros. O fazendeiro sofreu ferimentos leves enquanto evacuava suas sete vacas do celeiro adjacente, segundo informou um porta-voz da polícia. Surpreendentemente, o gado ficou ileso.

A origem do incêndio permaneceu misteriosa inicialmente. Os bombeiros continuaram suas operações de combate ao fogo até o anoitecer.

