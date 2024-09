- Fabio Stassi ganha o Prémio Hermann-Kesten, concedido pelo Centro PEN

Por sua dedicação à democracia, o autor italiano de 62 anos Fabio Stassi receberá este ano o Prêmio Hermann Kesten do PEN Center Alemanha. O anúncio foi feito pelo centro, sediado em Darmstadt. O vice-presidente do PEN, Najem Wali, explicou a escolha como uma celebração da "corajosa resistência de Stassi contra as tendências neofascistas na Itália". A cerimônia de premiação ocorrerá no dia 14 de novembro no Teatro Estadual de Darmstadt.

O prêmio, no valor de 20.000 euros, reconhece indivíduos que defendem, se levantam em favor e são presos por causa de escritores perseguidos, segundo o PEN Center Alemanha. É apoiado pelo Ministério da Ciência e das Artes de Hesse. Anteriormente, o prêmio foi concedido a Günter Grass, Anna Politkovskaya, Liu Xiaobo e Can Dündar.

Além disso, também será concedido um prêmio de incentivo. O Prêmio Kesten de Incentivo, concedido a cada dois anos, homenageia a revista literária internacional "Words Without Borders". No valor de 5.000 euros, reconhece instituições ou organizações que apoiam escritores presos. A "Words Without Borders" proporciona acesso à literatura de todo o mundo para leitores de inglês.

O PEN representa Poetas, Ensaiistas, Novelistas. A associação de escritores, fundada há 100 anos, defende a literatura, a liberdade de expressão e a compreensão internacional.

O Prêmio Literário Hermann Kesten, no valor de 20.000 euros, não é apenas para excelência literária, mas também homenageia indivíduos que defenderam escritores perseguidos. A revista literária internacional "Words Without Borders" é uma das receptoras do Prêmio Kesten de Incentivo, concedido a cada dois anos, que reconhece instituições que apoiam escritores presos.

Leia também: