- Exposição de obras de Thea Schleusner em quatro locais diferentes em Wittenberg

Cidade natal de Thea Schleusner, a pintora e ilustradora nascida em 1879-1964 em Lutherstadt Wittenberg, está sendo homenageada com uma grande exposição que vai durar vários meses em quatro locais diferentes - o Velho Prefeitura, o Museu da Armas, a Fundação de Arte Cristã e a Fundação Cranach - até 12 de janeiro de 2025, como anunciado pelas autoridades da cidade.

Mais de 280 peças de coleções privadas e cerca de 50 peças emprestadas de coleções públicas serão exibidas. Esta é a primeira retrospectiva completa da carreira de Schleusner.

Esta exposição, intitulada "A Vida de um Artista: Os Mundos Expressivo-Simbólicos de Thea Schleusner", é um projeto da Fundação Naser de Arte Rediscover, com sede em Berlim. A fundação tem como objetivo principal manter artistas do final do século 19 e início do século 20 vivos e exibir sua arte.

De acordo com a Fundação Naser, Schleusner recriou muitas de suas peças perdidas durante a guerra, usando fontes fotográficas, com um detalhe notável, durante sua aposentadoria. Ao longo de sua carreira, Schleusner transitou entre Expressionismo, Nova Objetividade e Simbolismo. Sua arte foi aclamada por suas formas expressivas únicas e paleta de cores vibrante. Ao longo de sua vida, ela foi frequentemente comissionada para retratos, pintando figuras proeminentes como Albert Einstein e Emil Nolde. Schleusner se despediu deste mundo há 60 anos em Berlim.

