- Explosão de uma bomba da Primeira Guerra Mundial ocorre em uma instalação química na República Checa.

Na maior área química da República Checa, uma antiga bomba explosiva da Segunda Guerra Mundial foi detonada com segurança por meio de uma explosão planejada. A explosão, acionada a distância por controle remoto, ocorreu ao meio-dia, de acordo com o relatório da polícia. A explosão foi registrada por câmeras a distância e criou uma nuvem de poeira significativa. Uma bomba de 227 quilos da Grã-Bretanha, equipada com um fusível de longo prazo potencialmente perigoso, foi encontrada na refinaria Unipetrol em Litvinov há mais de uma semana. Esta cidade industrial fica na Boêmia do Norte, a cerca de 50 quilômetros ao sul de Dresden.

Especialistas químicos construíram uma barreira de sacos cheios de areia em torno da bomba, com 5 metros de altura e até 6 metros de largura. O acesso a uma zona de segurança de 2 quilômetros de raio foi restrito, e drones não foram permitidos na zona de não voo.

A polícia anunciou que não houve danos significativos após a explosão, mas as tubulações de produtos químicos ficavam a menos de 20 metros do local da bomba. Antes que a refinaria e as plantas petroquímicas da Unipetrol pudessem retomar as operações, foram necessárias inspeções minuciosas.

O fusível de longo prazo dessa bomba era considerado altamente explosivo e imprevisível devido ao seu processo de envelhecimento. Bombas semelhantes causaram a morte de três pessoas em Göttingen em 2010 durante sua preparação.

Após a descoberta em Litvinov, cerca de 600 trabalhadores foram evacuados e as operações da refinaria e das instalações petroquímicas foram suspensas. A planta Unipetrol faz parte do conglomerado polonês Orlen. Para cobrir a lacuna na produção, o governo checo decidiu liberar 135 milhões de litros de diesel e gasolina de suas reservas de emergência.

Durante a Segunda Guerra Mundial, o local foi usado para a Fábrica de Óleo dos Sudetos, que produzia gasolina sintética a partir de carvão marrom. A fábrica foi bombardeada repetidamente pelos Aliados entre maio de 1944 e março de 1945 para atrapalhar os suprimentos de combustível.

