Explorando a dinâmica de condução do mais recente SUV elétrico do Grupo VW, o CUPRA Tavascan.

Cupra, subsidiária espanhola da Seat, apresenta outra variante SUV eletrificada com o Tavascan, construído em sua plataforma elétrica modular. NTV.de revisou esta oferta atraente em sua versão mais extravagante.

Se você acha o Audi Q4 sem graça, o Volkswagen ID.4 chato e o Škoda Enyaq muito convencional, então o Tavascan da Cupra pode ser uma opção apelativa para você. Este SUV chamativo exibe uma série de elementos visuais, desde sua frente ousada com a marca "Cupra" em destaque entre a capota e a grade, até suas rodas bronze e logotipo iluminado na traseira.

O luxo continua por dentro deste SUV. O tema de cor bronze se estende por todo o Tavascan, com vários detalhes apresentados nesta tonalidade. Observe a faixa que percorre todo o painel, estendendo-se aos lados internos das portas, bem como a moldura em torno do porta-copos e dos bancos, com a cor bronze integrada harmoniosamente na estofação através de pequenos logos "Cupra". No entanto, a pintura externa sutil escolhida para o primeiro veículo de teste, "Metallic Deserto do Atacama", ajuda a temperar o design ousado do Tavascan, criando um contraste agradável contra os demais recursos chamativos.

Os designers então desafiam os limites, antes de recuar devido a restrições orçamentárias. O console flutuante parece moderno, enquanto o cluster de instrumentos virtual e a tela central incluem controles táteis de toque macio para temperatura interna - componentes claramente retirados do compartimento de peças da empresa. No entanto, você se sente surpreendentemente espaçoso dentro deste SUV familiar, especialmente o espaço para as pernas generoso no banco de trás, o que é notável para a altura modesta do modelo, pouco abaixo de 1,6 metro. Além disso, o Tavascan oferece um amplo espaço de carga, com 540 litros de espaço para bagagem atrás do banco traseiro, mesmo com ocupação total.

O Tavascan entrega uma experiência de direção rápida, mas não particularmente esportiva

Em busca de uma viagem emocionante? Sob o capô desta variante VZ, encontra-se um conjunto de potência familiar: 340 cavalos de potência. Consequentemente, o Tavascan acelera com confiança com seus fortes 545 Newton metros de torque, alcançando 100 km/h em apenas 5,5 segundos. Embora não emule a personalidade do carro esportivo dentro da gama de SUVs Volkswagen MEB, oferece aos passageiros um grau comparável de conforto, apesar dos bancos "esportivos" oficialmente designados.

Além disso, o Tavascan entrega uma condução suave, em vez de firme, com a Cupra enfatizando adjetivos como "suave" e "intuitivo". No entanto, o Tavascan lida com as curvas com destreza, graças à sua baixa centro de gravidade (baterias localizadas no piso). Embora você perceba seu peso, aproximadamente 2,3 toneladas, não compromete a manobrabilidade.

Atualmente, as preocupações com a vida útil da bateria parecem estar adiando as compras, pelo menos na Alemanha. Isso é justificado? Do ponto de vista do usuário de carga, a geração MEB melhorou significativamente a eficiência de carregamento. Por exemplo, o Tavascan pode carregar de 10 a 80 por cento em apenas 28 minutos. Embora mais lento do que reabastecer, ainda representa uma boa oportunidade para descanso e refresco durante uma longa viagem. No entanto, isso pode não ser adequado para o representante de vendas apressado.

ntv.de não conseguiu verificar essa figura durante um breve primeiro encontro com o veículo. No entanto, o computador no painel indicou uma faixa esperada de cerca de 433 quilômetros, colocando o Tavascan ligeiramente abaixo da reivindicação da fábrica WLTP mínima de 477 quilômetros. Como sempre, o estilo de direção desempenha um papel significativo, então o representante de vendas pode precisar esperar pela próxima geração ou optar por um veículo baseado na "Plataforma Elétrica Premium", que oferece tempos de carregamento mais rápidos.

Além disso, o Tavascan não é uma opção acessível. Aqueles que consideram uma versão VZ forte precisarão de um investimento substancial - pelo menos 60.780 euros, de acordo com a lista de preços. Embora isso esteja abaixo do Škoda Enyaq RS Coupé (63.300 euros), representa uma barreira financeira considerável. Mesmo a versão básica do Tavascan é preço em 53.240 euros, o que a torna menos ideal para famílias com orçamento limitado. No entanto, a versão VZ inclui vários recursos de luxo como padrão, como controle de suspensão adaptativa, porta-malas elétrico, faróis de matriz de LED, sistema de entrada sem chave e controle de cruzeiro adaptativo (que acelera e freia autonomamente).

Se você pode se afeiçoar ao modelo espanhol depende em grande parte de sua apreciação pessoal pelo design distintivo. O Tavascan certamente deixa uma impressão, mas também pode provocar discordância. O tempo dirá se suas origens da fábrica chinesa em Anhui terão um impacto negativo na marca devido à tensão político-econômica atual. No entanto, foi construído sólido e vale a pena considerar.

Se você estiver procurando por uma opção SUV eletrificada mais única além de Audi, Volkswagen ou Škoda, o Cupra Tavascan pode chamar sua atenção. Notavelmente, este veículo é construído utilizando a plataforma elétrica modular da Cupra, que também leva à produção de veículos para sua gama de SUVs.

Embora a versão básica do Tavascan esteja razoavelmente preço, a variante VZ, com recursos como controle de suspensão adaptativa e faróis de matriz de LED, aumenta significativamente seu custo. Isso nos traz de volta ao contexto mais amplo da produção de veículos, onde os pontos de preço e as preferências do consumidor desempenham um papel crucial na moldagem do mercado.

