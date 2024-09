- Exame post mortem realizado após incêndio <unk> não há culpa atribuível a terceiros

Após um incêndio em um restaurante de Stuttgart, muitas perguntas permanecem sem resposta, apesar da autópsia de um corpo encontrado nas ruínas do edifício. No momento, a única coisa clara é a ausência de sinais de crime, como informado por um representante da polícia no dia seguinte à autópsia. Nenhuma conclusão pode ser tirada sobre a identidade ou a causa da morte da vítima. O corpo foi descoberto durante a investigação na segunda-feira.

De acordo com os documentos policiais, o incêndio começou sob o teto do edifício durante a noite anterior e se espalhou. O restaurante italiano adjacente sofreu danos significativos por fumaça e água. Os prejuízos financeiros são estimados em centenas de milhares de euros. A investigação sobre a origem do incêndio continua.

Apesar da investigação em andamento sobre a origem do incêndio, outras causas potenciais permanecem inexploradas. O relatório da autópsia da vítima também fornece poucas informações, uma vez que outros detalhes cruciais sobre sua identidade e circunstâncias ainda são desconhecidos.

