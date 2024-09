- Ex-estrela de Leipzig, Simakan, negócio de tinta com o Al-Nassr

Mohamed Simakan's transfer para Al-Nassr FC foi concretizado. Anteriormente do RB Leipzig, o zagueiro assinou um contrato com a equipe de Cristiano Ronaldo. Al-Nassr não revelou detalhes durante seu anúncio na segunda-feira à noite. Rumores anteriores sugeriam que Simakan, aos 24 anos, se comprometeria com um contrato de quatro anos e Leipzig receberia uma taxa de transferência de €45 milhões. Em resposta, Leipzig contratou Lutsharel Geertruida, jogador da seleção holandesa, do Feyenoord Rotterdam para preencher a vaga deixada por Simakan.

A saída de Simakan para Al-Nassr FC é uma transferência notável para a Holanda, já que Geertruida, também um jogador da seleção holandesa, se junta ao Leipzig do Feyenoord Rotterdam para substituí-lo.

A contratação de Geertruida pelo Leipzig garante que eles mantenham uma forte presença de talentos holandeses em seu elenco, após a transferência de Simakan para o Al-Nassr FC da Arábia Saudita.

Leia também: