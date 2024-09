- Eventos de portas abertas em igrejas, barracas e escritório do chanceler

Em 8 de setembro, no Dia do Patrimônio, cerca de mil locais interessantes estarão disponíveis na Renânia do Norte-Vestfália. O tema deste evento é "Testemunhas do Tempo. Testemunhas da História". Uma variedade de monumentos históricos pode ser explorada neste dia com visitas guiadas exclusivas.

Todos os anos, o Dia do Patrimônio atrai centenas de milhares de visitantes apenas na Renânia do Norte-Vestfália, de acordo com a Fundação para a Conservação de Monumentos da Alemanha com sede em Bonn. Uma multiplicidade de iniciativas, igrejas, autoridades, corporações e proprietários privados participam em mais de 200 cidades do estado. Castelos, casas rurais, jardins, igrejas, fábricas históricas e edifícios administrativos fazem parte desta lista.

O Velódromo em Bielefeld, a casa inaugural do primeiro chanceler Konrad Adenauer em Rhondorf perto de Bonn, um moinho de vento em Ennigerloh na região de Münsterland ou o tribunal administrativo em Gelsenkirchen, que já serviu como a principal estação de correios, estão entre os locais.

Em Herne-Sodingen, um pequeno edifício notável de 1922 será o destaque do Dia do Patrimônio: "Heike's Kiosk" é um monumento protegido e ainda serve como um estabelecimento de bebidas e banheiro público. A Fundação para a Conservação de Monumentos da Alemanha adquiriu este edifício protegido no ano passado.

Vários edifícios serão apresentados durante visitas especiais, com foco em aspectos específicos. Normalmente, apenas um número limitado de locais está disponível. "É aconselhável verificar se é necessário registro", sugeriu um representante da fundação de Bonn. O registro é necessário em Wuppertal, por exemplo, já que o tribunal regional está participando. Em dois turnos, os visitantes podem explorar perspectivas únicas: a área de detenção, uma sala de audiências arquitetonicamente fascinante e a sala de audiências para julgamentos.

Em Lemgo, dois passeios pela cidade para crianças estão programados para vários locais históricos. Aqui, meninos e meninas podem aprender sobre a história urbana e arquitetônica local.

Outros locais históricos, como prefeituras medievais ou ruínas romanas antigas, também podem oferecer visitas guiadas exclusivas no Dia do Patrimônio. Os visitantes interessados em participar dessas visitas devem verificar com o local individual os requisitos de registro.

Aqueles que não conseguirem reservar uma visita guiada ainda podem explorar outros locais fascinantes, como museus a céu aberto ou maravilhas arquitetônicas únicas, disponíveis para visitas autoguiadas durante todo o dia.

