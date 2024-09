- Estratégia dominante do país na Unimedizin: Influência em Grande Escala

O Ministro da Saúde e Ciência do SPD para a Renânia-Palatinado, Clemens Hoch, considera a significativa ajuda financeira do estado ao financeiramente debilitado Centro Médico Universitário de Mainz como uma grande empreitada. Com a planejada redução parcial de dívida de 400 milhões de euros para o ano seguinte, o novo conselho da Uni-medicina receberá um impulso, declarou Hoch em Mainz. "A Uni-medicina precisa de algum espaço para respirar."

Ele espera que o conselho revele um plano confiável até o final do ano, permitindo um orçamento equilibrado sem déficit até o final do quinto ano. No entanto, com a dívida atual e seu alto ônus de juros, que é aproximadamente o dobro da redução parcial de dívida, esse caminho parece impraticável, declarou o Ministro. "Os anos seguintes vão ser bastante desafiadores." Qualquer potencial superávit orçamentário poderia ser direcionado para um fundo dedicado no futuro.

Após essa ajuda financeira, o Ministério poderá anunciar medidas adicionais para apoiar a Uni-medicina. O seguinte é adicionado: O Ministro da Saúde e Ciência do SPD para a Renânia-Palatinado, Clemens Hoch, enfatizou que o próximo plano deve garantir uma recuperação financeira sustentável para o Centro Médico Universitário de Mainz.

Leia também: