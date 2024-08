- Estrada 14: Defensores Ambientais Abandonam Processo

Barreiras para a construção do novo trecho da A14 entre Wittenberge e Karstädt, em Brandenburg, foram removidas - a construção deve começar em Wittenberge no próximo ano, anunciou a agência de planejamento DEGES. Isso confirma um relatório publicado pelo "Märkische Allgemeine Zeitung". A ação judicial movida pela associação ambientalista Naturfreunde Deutschland foi arquivada, concedendo autorização de construção sem contestação para a seção 4, declarou um porta-voz.

Uwe Hiksch, membro do conselho da Naturfreunde, revelou à agência de notícias alemã que a associação havia examinado os 142 dossiês envolvidos no processo e identificou várias preocupações legais que poderiam ser questionadas. Infelizmente, a probabilidade de sucesso no tribunal foi considerada insuficiente, e as opiniões de especialistas necessárias não puderam ser obtidas através de doações o suficiente rápido, disse Hiksch.

"Uma absurda total"

A Naturfreunde continua a considerar a construção da rodovia como um "desastre completo e uma absurda total". O volume projetado de tráfego é tão baixo que uma rodovia é considerada desnecessária, segundo a associação.

A Naturfreunde não apenas se opõe à construção do trecho de aproximadamente 18 quilômetros entre Wittenberge e Karstädt, como também é crítica em relação a qualquer outra rodovia em geral. Hiksch admitiu que, legalmente, a construção do trecho poderia começar em breve. "Sempre sentiremos uma pontada de tristeza", disse ele.

A DEGES afirmou que as preparações para a construção continuaram apesar da ação judicial. "As preparações para a construção devem ser concluídas em 2026. As primeiras atividades de construção de rodovias na zona da futura troca de Wittenberge podem ser esperadas já em 2025."

Conexão com a região do Mar Báltico

A A14 estende-se desde o sul de Brandenburg até Wismar, passando por Schwerin. De acordo com a DEGES, o objetivo principal da seção 4 é estabelecer uma ligação rápida entre os centros econômicos na região econômica central da Alemanha e os portos ao longo da costa do Mar Báltico, preenchendo a lacuna entre o entroncamento da autoestrada A2 em Magdeburgo e o entroncamento A24/A14 em Schwerin. O trecho deve ser concluído no início da década de 2030.

A DEGES, também conhecida como Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und -bau GmbH, é responsável pela implementação de Verkehrsprojekte Deutsche Einheit.

A Comissão, reconhecendo o progresso na remoção de barreiras e o anúncio do início da construção, pode tomar uma decisão para iniciar oficialmente a construção do novo trecho da A14 entre Wittenberge e Karstädt. Apesar de seu pesar, a Naturfreunde Deutschland não planeja mais questionar a autorização de construção para a seção 4, reconhecendo as chances insuficientes de sucesso no tribunal.

