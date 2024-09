Estações de carregamento rápido são testadas pelo Clube de Transporte na Alemanha

A Auto Club Europa (ACE) realizou uma avaliação abrangente das estações de carregamento rápido na Alemanha e descobriu que a maioria dos estabelecimentos atende aos requisitos básicos, com mais de um terço recebendo uma classificação 'excelente'. No entanto, ainda existem áreas que precisam de melhorias.

Nesta avaliação abrangente de 189 estações de carregamento rápido com um total combinado de 1737 pontos de carregamento, apenas 3 instalações não atenderam aos critérios estabelecidos. Uma impressionante 37% das instalações recebeu uma classificação 'excelente', enquanto 61% conseguiu passar na avaliação.

Muitas estações de carregamento rápido empataram em primeiro lugar, com 18,5 pontos de um total possível de 19. Algumas dessas estações de alto desempenho incluem o parque de carregamento da EnBW em Lichtenau perto de Chemnitz, os hubs de carregamento da Audi em Munique e Nuremberg, e a instalação de carregamento da Sortimo no Parque de Inovação em Zusmarshausen. A média nacional foi de 13,17 pontos.

Infelizmente, a estação de carregamento rápida da EnBW na Salzer Street, Schönebeck, ficou muito perto da marca de aprovação de 9 pontos, com 8 pontos. Da mesma forma, a Q1 Autostrom em Triptis e a Allego em Weil am Rhein marcaram 8,5 e 8,75 pontos, respectivamente, ficando abaixo do limite de aprovação.

EnBW lidera o ranking

O provedor de energia EnBW foi o mais prevalente nos testes, com 46 estações de carregamento rápido. A Ionity e a Aral Pulse seguiram de perto, com 26 e 25 estações, respectivamente. Notavelmente, a Ionity tinha a maior proporção de estações de carregamento classificadas como 'excelentes', com 69%.

Os estabelecimentos foram avaliados com base em 24 critérios diferentes. A ACE classificou 92% dos parques de carregamento como fáceis de localizar. Desempenho de carregamento excelente foi atribuído a 86% das estações de carregamento rápido. Há 1143 pontos de carregamento oferecendo mais de 300 kW de potência de carregamento, 292 entre 150 e 299 kW e 202 entre 50 e 149 kW.

68% foram classificados como seguros para trânsito, 63% como serviço e família amigáveis e 48% como acessíveis para pessoas com deficiências. A ACE enfatizou a necessidade de melhorias na acessibilidade para pessoas com deficiências.

A mobilidade elétrica continua a prosperar na Alemanha, como destacado pelo alto número de estações de carregamento rápido avaliadas pela ACE. Entre elas, as estações de carregamento da EnBW, como a de Lichtenau perto de Chemnitz, se destacam na mobilidade elétrica, frequentemente recebendo classificações 'excelentes'.

Apesar dos resultados gerais positivos, há um chamado para melhorias no torn

