Alinhamento político na administração da Turíngia - Está programada uma interação com o cocheiro?

No estabelecimento da administração na Turíngia, de acordo com declarações da liderança do BSW da Turíngia, Sahra Wagenknecht está prevista para participar em debates sobre guerra e paz. Seu partido, a Aliança pelo Progresso e Justiça Social (BSW), pode se tornar um componente do novo governo estadual.

O CDU teve discussões preliminares com o BSW e o SPD. De acordo com a presidente do BSW da Turíngia, Katja Wolf, uma primeira reunião está marcada para a próxima semana. Wolf expressou sua crença de que o CDU não evitará discutir esse assunto com Wagenknecht. "Sahra Wagenknecht sempre expressou seu desejo de se envolver ativamente no assunto de guerra e paz, e eu acho isso muito razoável", disse Wolf em uma conferência de imprensa estadual em Erfurt.

No entanto, Wolf destacou que Wagenknecht não prevê um papel para si mesma nas negociações da coalizão. Ela também espera que Wagenknecht não participe das conversas exploratórias neste momento. No entanto, ela permanece determinada a engajar-se em conversas sobre guerra e paz: "Portanto, haverá certamente um diálogo com Sahra Wagenknecht, e isso é uma boa coisa".

A fundadora do partido, Wagenknecht, havia revelado antes das eleições que pretendia participar do processo de formação do governo, deixando o CDU e o SPD em um estado de surpresa.

O líder do CDU, Mario Voigt, havia insistido persistentemente que não é a favor de interferência de Berlim ou do Sarre, onde Wagenknecht reside.

