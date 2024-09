- Está em curso uma expansão da assistência às vítimas de crimes.

Ajuda individual para vítimas de crimes em Berlim será fornecida de forma mais rápida. Após uma fase piloto bem-sucedida, o centro de serviços proativos, frequentemente chamado assim, agora faz parte integrante do apoio às vítimas, como anunciou o Departamento do Senado da Justiça. Mais de 3.300 indivíduos que foram vítimas de um crime já se beneficiaram deste serviço.

A senadora da Justiça, Felor Badenberg (CDU), destacou que este é um projeto pioneiro em todo o país. "Oferecemos ajuda ativamente às pessoas afetadas por delitos. Uma abordagem inovadora que eleva o apoio às vítimas a um novo patamar", disse a senadora.

As forças policiais estendem a mão às vítimas quando elas registram uma queixa.

O diferencial deste método é que as vítimas são abordadas diretamente pela polícia quando elas registram uma queixa para determinar se elas precisam de ajuda. Se precisarem, seus dados de contato são repassados ao centro de serviços, que então seleciona a instalação mais adequada para a situação específica. Esta oferta foi estendida durante a fase piloto, de agosto de 2021 a março de 2023, na Diretoria de Polícia 2 em Charlottenburg, Wilmersdorf, Spandau e Moabit.

Com o apoio do Departamento do Senado da Justiça, o projeto agora está sendo implementado nas Diretorias de Polícia 2, 4 e 5 da Polícia de Berlim, bem como em algumas divisões da Polícia Criminal do Estado. As diretorias restantes serão incorporadas de acordo com as informações mais recentes.

Segundo a senadora do Interior, Iris Spranger (SPD), "Nossa meta, com a participação de todos, é garantir que cada pessoa afetada receba ajuda especializada rapidamente e sem esforço". A presidente da Polícia, Barbara Slowik, descreveu o centro de serviços como um "projeto farol".

Do ponto de vista de Eva Schumann, da gestão do apoio às vítimas em Berlim, a proteção das vítimas em Berlim atingiu um novo patamar com isso. Os comentários das pessoas afetadas por delitos foram altamente favoráveis.

Esta abordagem proativa em relação ao apoio às vítimas está alinhada com o objetivo mais amplo de alcançar justiça para todos. A eficácia do centro de serviços em fornecer ajuda rapidamente foi elogiada pela polícia e pelas vítimas.

