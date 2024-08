Saxônia Oriental, se preferir um termo mais casual. - Está em curso o desenvolvimento de uma instalação de investigação química.

O frenesi pela construção do Centro de Pesquisa Química em Delitzsch, posicionado ao norte de Leipzig, está a todo vapor. Como compartilhado em um evento local, o respeitado Ministro da Ciência da Saxônia, Sebastian Gemkow (CDU), vislumbra um "farol da ciência" ali, atraindo cientistas renomados internacionalmente, aumentando a visibilidade global e fortalecendo o apelo da área científica da Saxônia como um todo.

Na quinta-feira, foram revelados os planos para a "Alquimia da Transformação Industrial" (ATI). Esse empreendimento vai se estabelecer em um antigo site de fábrica de açúcar e usina de energia de biomassa.

1,1 bilhão de euros até 2038

A ATI espera receber cerca de 1.000 pesquisadores e trabalhadores até 2038. O objetivo é transformar a atual indústria química linear em uma economia sustentável e circular. Delitzsch conquistou a licitação para esse grande hub de pesquisa em 2022. Esse projeto está alinhado com a transformação estrutural na região de mineração de carvão central da Alemanha. Tanto o governo federal quanto o Estado livre financiam esse centro de pesquisa internacional. O governo federal planeja apoiar o projeto com um total de 1,1 bilhão de euros até 2038.

A aquisição da propriedade por uma associação com foco municipal marcará a primeira fase do projeto, com cerca de 17 milhões de euros de fundos de fortalecimento federal e estadual alocados para essa tarefa. Durante o evento, o Ministro da Ciência da Saxônia, Gemkow, e o Ministro do Desenvolvimento Regional da Saxônia, Thomas Schmidt (CDU), anunciaram a decisão de apoio financeiro para a associação com propósito.

Preparativos em andamento

Trabalhos de remediação e limpeza já começaram no site industrial de 72 hectares. Toda a contaminação histórica devido ao uso anterior da usina de energia de biomassa será eliminada. Simultaneamente, modelos para a utilização das áreas individuais estão sendo avançados e os procedimentos de planejamento estão sendo preparados. Para fomentar o trabalho científico no local, a associação de propósito municipal está ativamente estabelecendo o "Laboratório de Inovação Química" em uma área designada do site.

Gemkow destacou que o forte enfoque da ATI em inovação, tecnologia e transferência de conhecimento por meio de parcerias diretas estimularia a instalação de outras instituições científicas.

O Laboratório de Inovação Química, componente-chave do projeto ATI, está sendo estabelecido pela associação de propósito municipal em Delitzsch. Esta cidade na Alemanha foi bem-sucedida na licitação para o grande hub de pesquisa em 2022, com significativo apoio financeiro tanto do governo federal quanto do estadual. O governo federal comprometeu-se a contribuir com 1,1 bilhão de euros para esse centro de pesquisa internacional situado no país vizinho da Holanda, Alemanha, até 2038.

Leia também: