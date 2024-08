- Esperem chuvas e tempestades intensas na sexta-feira, seguidas de temperaturas acima de 30 graus mais uma vez.

Após um dia úmido na Renânia do Norte-Vestfália, os moradores podem esperar um fim de semana agradavelmente tranquilo em várias localidades. De acordo com o Serviço Meteorológico Alemão (DWD), haverá algumas nuvens e chuva na sexta-feira. Algumas regiões podem até enfrentar tempestades com chuva intensa nas primeiras horas, especialmente pela manhã.

A parte sul do estado deve ter chuva e tempestades contínuas até a noite. Isso pode incluir chuva forte, ventos de até 55 quilômetros por hora e granizo. O DWD sugere que as temperaturas atingirão 22 a 26 graus Celsius, com uma brisa suave a moderada.

De acordo com o DWD, no sábado, o céu sobre a Renânia do Norte-Vestfália estará parcialmente nublado, com chuva em algumas áreas no início. Em seguida, o tempo será predominantemente ensolarado a nublado, com pouca chuva. As temperaturas variarão entre um máximo de 23 a 26 graus Celsius nas regiões norte e 26 a 29 graus Celsius em outros lugares.

No domingo, o tempo será principalmente ensolarado com nuvens ocasionais. Nas montanhas, pode haver chuvas esparsas e tempestades. O DWD prevê que as temperaturas aumentarão para picos de 28 a 32 graus Celsius.

Apesar do tempo ensolarado previsto para o domingo, as montanhas na Renânia do Norte-Vestfália ainda podem enfrentar tempestades esparsas. No geral, o padrão de tempo para o fim de semana na região, segundo o Serviço Meteorológico Alemão, promete uma melhora significativa em relação às condições climáticas ruins sentidas na sexta-feira.

