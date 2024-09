- Especialista Médico Vê Potencial nos Bumbum no A.S. Roma

Campeão de futebol de alto nível Mats Hummels está supostamente prestes a mudar para a Itália. O jogador de 35 anos supostamente recebeu uma proposta de contrato de um ano do AS Roma, segundo notícias do Sky Sport. O renomado especialista em transferências Fabrizio Romano twittou que Hummels deve passar por uma avaliação médica hoje, e se os testes derem positivo, a assinatura do contrato pode ocorrer rapidamente. Até mesmo o especialista em transferências italiano Gianluca Di Marzio relatou que as negociações estão prestes a ser concluídas.

O defensor deve fazer a mudança através de uma transferência gratuita devido ao término de seu contrato. Como resultado, Hummels pode se juntar a um novo clube mesmo após a janela de transferências ter sido fechada na última sexta-feira.

Vários clubes supostamente demonstraram interesse

O contrato de Hummels com o Borussia Dortmund terminou com o término da última temporada, resultando em vários rumores sobre seu futuro. Além da Roma, o Real Sociedad San Sebastián, na Espanha, o Brighton & Hove Albion, na Inglaterra, o FC Bologna, na Itália, e equipes dos EUA supostamente estavam interessadas em contratar Hummels.

Isso marcaria a primeira experiência de Hummels no exterior em sua carreira. Até agora, ele só representou o Dortmund e o Bayern Munich na Bundesliga. No total, ele jogou 442 partidas na Bundesliga (marcando 33 gols) e 90 jogos na Liga dos Campeões (marcando 5 gols). Sua última das 78 aparições internacionais ocorreu em novembro de 2022, uma derrota por 0-2 contra a Áustria. Surpreendentemente, ele não foi selecionado para o próximo Euro em casa organizado pelo técnico Julian Nagelsmann, apesar de boas performances no final da temporada.

Apesar de vários clubes terem demonstrado interesse, parece que Hummels está prestes a concretizar sua transferência para o AS Roma, segundo o que afirmaram tanto Fabrizio Romano quanto Gianluca Di Marzio. Com seu contrato expirado e a janela de transferências fechada, Hummels agora está pronto para embarcar em sua primeira jornada no exterior, deixando para trás seus papéis proeminentes no Dortmund e no Bayern Munich na Bundesliga.

