- Esken revisa a afirmação:

A líder do SPD, Saskia Esken, retirou seus comentários em um talk show sugerindo que não havia muito a ser ganho com o ataque suspeito de origem islamista em Solingen. Mais tarde, ela admitiu à emissora Welt: "Não foi algo sábio ou correto a se dizer". Ela enfatizou que é preciso aprender com esse ataque e outros, alguns dos quais ainda podem estar sendo planejados, "que precisamos lidar com o islamismo e a ameaça potencial do terrorismo islamista de forma mais vigorosa do que até agora".

Em relação a esse assunto, a líder do SPD mencionou o plano de ação do governo. Agora, ela busca discutir com a oposição, especificamente com a CDU/CSU, e com os estados.

No programa ARD "Caren Miosga", ela havia comentado inicialmente após o incidente trágico que resultou em três mortes. Na ocasião, ela expressou sua opinião, dizendo: "Não acredito que possamos aprender muito com esse ataque, uma vez que o autor não estava na mira da polícia e, consequentemente, não estava sendo monitorado". Ao mesmo tempo, ela defendeu uma regulamentação mais rigorosa da internet, referindo-se à quantidade significativa de comunicação pública que ocorre online. Esse comentário gerou uma onda de críticas.

Em suas discussões com a oposição e os estados, a líder do SPD, Saskia Esken, destacou a necessidade de a Alemanha lidar mais efetivamente com o terrorismo islamista. Apesar de seus comentários anteriores no ARD, ela reconheceu a importância de enfrentar o islamismo na Alemanha.

