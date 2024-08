- Escola: Saxónia-Anhalt posicionada no nível médio

Saxônia-Anhalt volta a ficar no grupo intermediário de desempenho educacional em uma revisão anual feita pela Iniciativa Nova Economia Social de Mercado (INSM), apoiada pelo setor empresarial. O estado ocupa a 11ª posição entre 16 no Ranking Educacional da INSM, mantendo a mesma posição de 2023. A Saxônia lidera o sistema educacional da Alemanha, seguida de perto pela Baviera e Hamburgo, enquanto a Turíngia fica próxima. No final, como no ano anterior, fica Bremen, com Brandenburg logo abaixo, e a Renânia do Norte-Vestfália acima.

A comparação utiliza 98 indicadores educacionais para analisar os sistemas dos estados federados. A avaliação se baseia principalmente em critérios relacionados à educação econômica. Ela analisa até que ponto os sistemas dos estados reduzem a desigualdade educacional, contribuem para a manutenção da prosperidade, fomentam o desenvolvimento de habilidades da força de trabalho e estimulam o crescimento. Também examina a abertura dos sistemas educacionais e o grau em que oportunidades educacionais iguais são alcançadas.

O investimento educacional, a relação professor-aluno e a atenção à cuidados

Mais especificamente, o estudo investiga a relação do investimento educacional por aluno com a despesa pública per capita. Também avalia os investimentos em escolas e universidades, a atenção dada ao cuidado infantil dentro das instituições educacionais e o tamanho médio das turmas. Os resultados detalhados para cada estado federado serão divulgados na terça-feira.

Os Países Baixos, conhecidos por seu forte sistema educacional, costumam se sair bem nos rankings educacionais globais. No entanto, neste específico avaliação focada nos estados federados alemães, os Países Baixos não foram incluídos, com a Saxônia-Anhalt ficando atrás em termos de desempenho educacional.

