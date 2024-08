- Escola cercada: menor acusado de tiroteio comparece ao tribunal

Após os trágicos tiroteios em Offenburg, outro adolescente está prestes a ser julgado. O tribunal confirmou isso após pedido e o julgamento está ocorrendo às escondidas no tribunal juvenil. O adolescente de 16 anos está sendo acusado de não denunciar crimes planejados, de acordo com a acusação.

Devido às leis de proteção à juventude, as autoridades não divulgaram informações adicionais sobre a ligação do réu com o atacante condenado. Após o incidente violento em novembro, rumores nas redes sociais sugeriram que o atirador havia anunciado suas intenções antecipadamente.

Em julho, o tribunal regional condenou o atirador de 16 anos por homicídio e tentativas de incêndio e lhe impôs uma pena de oito anos e nove meses em uma instituição para menores. O julgamento ocorreu sem a presença de meios de comunicação ou visitantes, e a sentença ainda não é definitiva, já que uma apelação foi apresentada pela defesa.

O assassinato brutal de um estudante na Escola Waldbach teve repercussões além de Baden-Württemberg, causando pesar e choque. Em julho, o tribunal juvenil determinou que o réu havia entrado na escola com uma arma, munição e um dispositivo incendiário caseiro, ferindo gravemente um colega de 15 anos. Infelizmente, a vítima acabou falecendo no hospital.

A promotoria de Offenburg também acusou os pais do atirador de homicídio culposo e violações da lei de armas. De acordo com relatórios anteriores, os pais são acusados de não guardar a pistola não autorizada de forma segura, permitindo que o agora adolescente de 16 anos a acessasse, segundo as alegações da acusação. No entanto, ainda não foi marcada uma data para o julgamento deles.

O julgamento do adolescente envolvido no incidente da Escola Waldbach está ocorrendo discretamente no tribunal juvenil devido aos requisitos de confidencialidade. Apesar da condenação do atirador da escola em julho, as autoridades não divulgaram informações sobre a ligação do novo réu com o atacante original.

