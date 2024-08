- Erfurt está à procura de um patrocinador de camisas através de um evento de sorteio.

Rot-Weiß Erfurt está mexendo nas coisas em busca de um novo patrocinador para a camisa da equipe. Este clube de futebol da divisão inferior está tentando garantir um novo benfeitor financeiro por meio de um método pouco convencional: uma loteria. Pessoas interessadas podem comprar chances por €2.400. O sorteio está marcado para tão cedo quanto esta terça-feira. Na temporada passada, segundo o Bild, o Rot-Weiß Erfurt supostamente arrecadou €100.000 com patrocínio de camisas.

Franz Gerber, diretor-geral do clube, compartilhou seus pensamentos com a Thüringer Allgemeine. "Dado que situações difíceis podem exigir respostas pouco convencionais, estamos abordando a promoção de camisas de uma maneira completamente diferente agora", disse ele. O grande prêmio é um patrocínio de camisas até o 20º jogo do dia, começando com o derby da Turíngia contra o FC Carl Zeiss Jena na quarta-feira. O segundo prêmio inclui patrocínio do 21º ao 34º jogo do dia. Várias outras vagas publicitárias também estarão disponíveis por meio desta loteria.

Neste método único, o Rot-Weiß Erfurt está participando de uma loteria para encontrar um patrocinador para a camisa da equipe de futebol regional. O licitante vencedor garantirá um patrocínio de camisa até o 20º jogo do dia na próxima temporada.

Leia também: