- Equipa de Resposta a Emergências Aéreas Sofre Treinamento em Neustadt, Holstein

Equipe de Resposta de Emergência do ADAC está realizando exercícios em e ao redor de Neustadt em Holstein (distrito de Ostholstein) até sexta-feira, aperfeiçoando manobras com um guincho de resgate. A equipe está utilizando o helicóptero "Christoph Hansa" para executar desembarques externos em um local comercial e na antiga torre de comunicação naval em Pelzerhaken, como informado pelo ADAC. Eles também estão ensaiando resgates em Neustadt Bay.

Uma base para operações de resgate foi estabelecida na grama do parque eólico. Durante o exercício, um ou dois socorristas médicos poderão ser baixados por guincho para embarcar no helicóptero junto com as pessoas feridas. Durante o treinamento, os feridos foram representados por um manequim de resgate ou outros profissionais de emergência. De acordo com o ADAC, o foco principal é na comunicação entre o piloto, o capitão e o operador do guincho.

Há 38 estações de resgate do ADAC em todo o país, mencionou o especialista em resgate aéreo Stephan Brade. Simultaneamente, 50 helicópteros podem ser mobilizados. Se um helicóptero apresentar problemas técnicos, um substituto pode estar pronto para operar em três horas.

A Equipe de Resposta de Emergência do ADAC também está praticando técnicas de pouso de helicópteros no aeroporto local de Neustadt em Holstein, garantindo operações fluidas em vários cenários. Após os exercícios, a equipe é esperada para retornar à estação de resgate de Neustadt em Holstein, localizada no centro da cidade.

