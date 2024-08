- Equilíbrio climático quente na Saxónia: temperaturas escaldantes e abundância de luz solar.

Torrencial além de 30 graus e chuvas escassas: O verão na Saxônia foi quente e ensolarado. Em um dia em particular, houve uma chuva torrencial sem precedentes de Dresden até os Montes Metálicos, como revelou um relatório inicial do Serviço Meteorológico Alemão (DWD). Essa chuva torrencial em 18 de agosto ultrapassou os 100 litros por metro quadrado. Por outro lado, a precipitação nos três meses anteriores foi inferior à média tradicional de 222 litros por metro quadrado, totalizando 213 litros por metro quadrado.

As temperaturas em Dresden e na região da Alta Lusácia atingiram pelo menos 30 graus por até 26 dias. A temperatura média foi de 18,9 graus, o que é 2,4 graus acima da média histórica do período de referência internacional de 1961-1990. A duração do sol também aumentou, com 755 horas.

Em todo o país, o verão foi excessivamente quente. A temperatura média foi de 18,5 graus, 2,2 graus acima do valor do período de referência globalmente reconhecido. De acordo com o DWD, o verão não quebrou recordes, mas foi "o 28º verão quente consecutivo". Ao mesmo tempo, os três meses anteriores foram marcados por transições contínuas. O verão começou com temperaturas frias e só atingiu seu pico de calor mais tarde.

