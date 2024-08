- Engenheiro e investigador de zonas úmidas de Nuremberg homenageado com um prémio ambiental

Para suas inovações na mobilidade de veículos elétricos e um sistema de carregamento rápido, o empresário alemão Thomas Speidel receberá o Prêmio Ambiental Alemão deste ano. O prêmio, no valor de €500,000 e apresentado pela Fundação Alemã do Meio Ambiente (DBU), será compartilhado com a pesquisadora de turfe Franziska Tanneberger, de Greifswald, homenageada por seus esforços na restauração de turfeiras. O presidente alemão Frank-Walter Steinmeier apresentará o prêmio em 27 de outubro em Mainz.

Speidel, fundador e CEO da ADS-TEC Energy, especialista em carregamento rápido na região da Alb, está sendo reconhecido pela DBU por sua corajosa transição da empresa familiar de um fornecedor de motores a combustão para um impulsionador de inovações para a transição energética. Sua empresa desenvolveu sistemas de alta performance, incluindo aqueles que permitem o carregamento de carros elétricos em minutos, conforme informado. Esses carregadores rápidos com buffer de bateria, de acordo com Speidel, podem ser instalados flexivelmente em ruas, edifícios empresariais e áreas residenciais sem garagens ou caixas de parede.

Carregamento em poucos minutos em vez de horas

Com sistemas como o ChargeBox, a energia é gradualmente e constantemente alimentada no sistema de armazenamento, que é apenas ligeiramente maior do que um metro quadrado, e então liberada em grandes quantidades durante o carregamento. "Como um tanque de descarga que enche devagar e esvazia rapidamente quando usado", explica Speidel.

Esses carregadores rápidos com buffer de bateria, de acordo com o júri do prêmio ambiental, podem carregar veículos elétricos em minutos, mesmo com redes fracas, e gerar retornos em outras áreas, armazenando energia solar gerada localmente e energia barata da rede durante períodos de excesso de geração.

O secretário-geral da DBU, Alexander Bonde, também elogiou a "visão estratégica e o necessário empreendedorismo de Speidel". Inovações como as do empresário são "verdadeiros pioneiros" para mais eletrificação, proteção do clima e uma transição energética abrangente, disse ele.

Empresário alerta para uma oportunidade perdida pela indústria

No entanto, a indústria está sob pressão significativa. De acordo com os planos do governo, espera-se que 15 milhões de veículos elétricos sejam registrados em todo o país até 2030 - mais de dez vezes o número de 2023. No mesmo período, espera-se que um milhão de pontos de carregamento públicos sejam instalados em todo o país - também um aumento de dez vezes.

Speidel vê a necessidade de um foco mais forte e claro na política para esse caminho. Ele também alerta para uma oportunidade perdida. "A questão não é mais se queremos a eletrificação e se a fotovoltaica ou o vento podem fazer contribuições significativas para o suprimento de energia", disse ele à agência de notícias alemã. "Essas questões fundamentais já foram respondidas, assim como a questão da tração do futuro. É elétrica."

A construção de consenso político e lobistas pode atrapalhar a introdução de inovações. Muitas ideias são como um "mundo fantasia" e não são compatíveis com a realidade. Além disso, a sociedade e a economia são sobrecarregadas por uma burocracia complexa e sufocante. "O caminho para a implementação é incrivelmente lento, e a sociedade e a economia são excessivamente sobrecarregadas por uma burocracia sufocante", disse Speidel.

A Alemanha já perdeu sua indústria solar e produtores de baterias. "E agora surge a questão de saber se setores-chave, como a engenharia mecânica e a indústria automobilística, serão os próximos", disse o empresário de Nürtingen.

Turfeiras são essenciais para a proteção do clima

A cientista Tanneberger é considerada uma figura-chave na revitalização e reumidificação de turfeiras pela DBU. Ela também é uma ponte entre ciência, política e agricultura. Turfeiras naturais e úmidas desempenham um papel crucial na proteção do clima ao absorver e armazenar dióxido de carbono da atmosfera. De acordo com Tanneberger, turfeiras também são armazenamento de água e essenciais para a biodiversidade.

No entanto, mais de 90% das turfeiras da Alemanha foram drenadas, permitindo que gases do efeito estufa prejudiciais ao clima escapem. Em toda a Alemanha, turfeiras secas são responsáveis por 7% das emissões de gases do efeito estufa e são a causa da perda de biodiversidade. Tanneberger mostrou através de seu trabalho como a proteção de turfeiras e a agricultura podem coexistir, conforme informado.

O Prêmio Ambiental Alemão é apresentado anualmente pela DBU por realizações influentes e exemplares na proteção e conservação do meio ambiente.

