- Encontros letais com a polícia podem desencadear tentativas de suicídio

Altercações recentes em Recklinghausen podem ter levado a alguns encontros fatais com a lei, supostamente incluindo uma tentativa anterior de automutilação, de acordo com investigações em andamento. Relatórios sugerem que o homem de 33 anos havia considerado acabar com a sua vida pouco antes dos incidentes. Os detalhes ainda estão sendo revelados.

O homem foi baleado pela polícia em uma noite de quarta-feira, durante uma operação de rotina. Uma perturbação ocorreu em um espaço de vida compartilhado, e para os oficiais que responderam, a situação evoluiu para se tornar potencialmente perigosa, de acordo com os relatórios iniciais. Testemunhas alegaram que o homem de 33 anos estava armado com uma faca.

Exames pós-mortem preliminares mostraram que o homem foi atingido por três balas de armas de fogo da polícia. Um registro de pelo menos cinco tiros foram disparados, de acordo com informações recentes. Mais insights sobre o progresso da operação não foram disponibilizados inicialmente.

Este foi o segundo tiroteio fatal da polícia em dois dias consecutivos na Renânia do Norte-Vestfália. No dia anterior, um residente alemão de 26 anos, aparentemente sofrendo de grave distúrbio mental, foi morto a tiros pela polícia em Moers, no Baixo Reno. Contas afirmam que o indivíduo atacou os oficiais, brandindo duas facas, o que levou à resposta letal.

A investigação do incidente em Recklinghausen está sendo liderada pelo Ministério Público, que busca determinar as circunstâncias em torno do segundo tiroteio fatal da polícia na Renânia do Norte-Vestfália em dois dias. Os oficiais envolvidos no tiroteio provavelmente serão interrogados por representantes do Ministério Público.

Leia também: