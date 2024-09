- Emreli, o atacante do 1. FC Nürnberg, participa dos treinos da equipa

Mahir Emreli, atacante da seleção do Azerbaijão e do 1. FC Nuremberg, está dando grandes passos em sua volta de uma lesão. Ele participou de partes da sessão de treinamento da equipe, atuando como reserva durante o exercício, de acordo com o clube da segunda divisão de futebol da Francônia.

O técnico Miroslav Klose está encantado com o progresso de Emreli, que esteve fora devido a uma lesão no tornozelo. "Estou muito feliz que o Mahir agora está participando de partes do treinamento da equipe", disse o vencedor da Copa do Mundo de 2014.

Um encontro com Aue é prematuro para Emreli

Enrico Valentini, Jannik Hofmann e Janni Serra também voltaram à ação, concluindo a maioria da sessão de treinamento da manhã. Benjamin Goller, por outro lado, já está totalmente integrado ao treinamento da equipe.

Klose elogiou o retorno de Goller: "O Benni Goller agora está totalmente integrado. Ele levou uma queda durante o treinamento, fez uma cambalhota e nem vacilou. Isso é um ótimo sinal", disse o técnico. Goller deve estar presente no amistoso contra o FC Erzgebirge Aue no dia 14 de setembro (14h), mas ainda é cedo para Emreli.

O clube adquiriu Emreli no início de agosto, com o Dinamo Zagreb, na Croácia, sendo seu antigo empregador. Até agora, Emreli já jogou 48 jogos internacionais pelo Azerbaijão. O próximo jogo do 1. FC Nuremberg na 2. Bundesliga será fora de casa, contra o recém-promovido SSV Ulm no dia 14 de setembro. A equipe ocupa atualmente a 13ª posição na tabela.

