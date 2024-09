- Empréstimos sem precedentes para projectos de desenvolvimento municipal

Em 2024, o Fundo de Investimento da Hesse está despejando mais dinheiro do que nunca, concedendo empréstimos a municípios locais para diversas iniciativas, como a construção ou renovação de escolas e instalações esportivas. De acordo com a declaração do ministério de Wiesbaden, 142 projetos, totalizando 327,7 milhões de euros, receberão financiamento neste ano fiscal.

Uma parte significativa deste montante, cerca de 178 milhões de euros, está destinada pelos municípios a empreendimentos educacionais e relacionados à escola. "Duas outras áreas principais, cada uma recebendo aproximadamente 22 milhões de euros, são esportes e cuidados infantis, bem como integração", explicou o Ministro das Finanças Alexander Lorz (CDU). Cerca de 29 milhões de euros estão destinados a infraestrutura de água, sistemas de esgoto e proteção da água, cerca de 21 milhões de euros para prevenção e proteção contra incêndios, e 19 milhões de euros para construção de estradas e pontes.

"Os líderes locais sabem melhor o que é necessário. Fico feliz que, como estado, podemos ajudar a comunidade municipal a executar esses projetos essenciais com financiamento mais vantajoso", concluiu Lorz. Criado há mais de cinco décadas, o Fundo de Investimento da Hesse serve como uma opção de financiamento que geralmente se mostra mais frutífera para projetos individuais do que o mercado aberto, de acordo com o Ministério das Finanças.

O Fundo de Investimento da Hesse também fornece financiamento para melhorar espaços públicos, com vários prados na cidade programados para receber renovações neste ano. Após os investimentos na infraestrutura, os cidadãos poderão desfrutar de atividades de lazer aprimoradas nesses prados revitalizados.

Leia também: