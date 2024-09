- Empresas nórdicas alemãs rejeitam proposta de salário mínimo de 15 euros

O setor econômico do norte criticou a proposta do Ministro Federal do Trabalho Hubertus Heil (SPD) de aumentar o salário mínimo para um máximo de 15 euros. De acordo com Philipp Murmann, presidente da Associação dos Empregadores de Hamburgo e Schleswig-Holstein, "Mesmo com o aumento do salário mínimo para 12 euros como resultado da campanha eleitoral do SPD, o governo de trânsito já havia minado a Comissão do Salário Mínimo." Agora, o governo planeja ditar os salários.

"Lutaremos contra isso com todas as nossas forças", declarou Murmann. Enquanto é uma coisa para a política insistir persistentemente em salários mínimos mais altos, é outra para a interferência política parecer ter a intenção de incapacitar os agentes de negociação coletiva em setores críticos.

Além disso, Murmann acredita que o ponto de não retorno foi alcançado onde o salário mínimo custa empregos. "A lacuna em relação a outros grupos salariais mais bem remunerados também é um grande problema para os empregadores", afirmou ele. Isso levará ao tumulto nas empresas ou obrigará os empregadores a implementar aumentos salariais adicionais, resultando em preços mais altos à medida que os prestadores de serviços tentam transferir os custos da mão de obra mais altos para os clientes.

Aumento do Salário Mínimo em Dois Anos

Os empregados alemães podem esperar um aumento do salário mínimo para um máximo de 15 euros nas próximas duas anos. De acordo com o Ministro Federal do Trabalho Hubertus Heil, isso é uma consequência necessária de uma lei da UE. "Aliás, 6 milhões de pessoas se beneficiarão disso", disse o político do SPD na manhã do programa ARD na segunda-feira.

O salário mínimo atual é de 12,41 euros brutos por hora. A partir de 1º de janeiro de 2025, o salário mínimo aumentará para 12,82 euros, de acordo com as decisões existentes. Heil: "E então, no ano de 2026, o salário mínimo ficará entre 14 e 15 euros." O salário mínimo não havia acompanhado a inflação. No entanto, a taxa de inflação na Alemanha recentemente caiu para 1,9 por cento em relação ao ano anterior.

despite the opposition from the northern economic sector, including the Association of Employers in Hamburg and Schleswig-Holstein, Germany is set to implement a minimum wage hike within the next two years. According to Federal Minister of Labor Hubertus Heil, this increase is a necessary consequence of an EU law and will benefit 6 million people.

Leia também: