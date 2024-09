- Empresas e organizações trabalhistas participam em debates sobre negociações coletivas.

Donos de empresas na Renânia-Palatinado querem uma discussão razoável sem acusações duras dos sindicatos sobre a cobertura de acordos regionais na região. Segundo Johannes Heger, presidente da Associação das Associações de Empregadores (LVU), à agência de notícias alemã em Mainz, "Se queremos atrair mais empresas para acordos regionais, primeiro devemos considerar por que elas se afastaram deles inicialmente."

Heger alertou contra subestimar as responsabilidades dos empregadores. Quando se observam os contratos volumosos cheios de numerosas regulamentações especiais complicadas e de difícil implementação, não é de surpreender que as empresas se afastem desses acordos.

Ao longo dos anos, houve uma queda na cobertura de acordos regionais, enquanto o número de acordos específicos da empresa aumentou significativamente, de acordo com Heger. Susanne Wingertszahn, presidente da DGB Renânia-Palatinado, relatou anteriormente que cerca de metade dos empregados na Renânia-Palatinado agora está coberta por um acordo coletivo. Isso era quase três quartos no início dos anos 2000.

Wingertszahn caracterizou o desenvolvimento como dramático, com apenas uma em três empresas na Renânia-Palatinado agora cobertas por acordos coletivos. "A cobertura de acordos coletivos vem diminuindo há anos, também devido aos empregadores fugirem de suas responsabilidades", disse Wingertszahn em uma entrevista à dpa.

Para fortalecer a cobertura de acordos coletivos, as empresas devem ser convidadas novamente a considerar que essa é a melhor solução para elas, de acordo com Heger. Ao destacar os benefícios com mais clareza, isso pode ser alcançado. Esses benefícios decorrem principalmente do fato de que os acordos são negociados por partes iguais que garantem um equilíbrio justo de interesses e alcançam acordos que ambas as partes podem aceitar.

No entanto, as demandas salariais agressivas e a redução das horas de trabalho defendidas por alguns sindicatos durante as atuais dificuldades econômicas e escassez de habilidades não são apenas infelizes, mas também prejudiciais, argumentou o homem de negócios. A frequente e excessiva utilização de greves por sindicatos também é um desincentivo.

Heger também alerta contra tentar impor regulamentações impraticáveis através da lei de cumprimento de acordos coletivos. "Isso não apenas distorce a verdadeira imagem da competição na contratação pública, mas também gera burocracia desnecessária e custos astronômicos à custa do público em geral."

A DGB tem defendido a melhoria da lei de cumprimento de acordos coletivos na Renânia-Palatinado há muito tempo. Em sua opinião, o objetivo deveria ser o estado só atribuir fundos para contratos públicos a empresas que também estejam cobertas por acordos coletivos.

