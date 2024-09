- Emprego catastrófico de SEK: indivíduos que lutam com problemas de saúde mental

Em uma manhã de sábado, um indivíduo de 46 anos foi relatadamente ameaçador para um de 49 anos com uma arma de fogo em um parque de trailers. O de 49 anos conseguiu repelir o atacante e ligar para os serviços de emergência. De acordo com um relatório conjunto das autoridades policiais e do escritório do promotor, o de 46 anos entrou mais tarde em um prédio multifamiliar na Dreilindenstraße. Como o suspeito não atendeu às batidas, as autoridades arrombaram o local durante a tarde.

Suspeito atira em policiais

As autoridades anunciaram à noite que tinham entrado no apartamento de Nikolassee em Berlim onde o de 46 anos residia, graças a um mandado. No entanto, o homem supostamente respondeu atirando. Os oficiais revidaram, resultando na morte do homem. Uma investigação por homicídio está em andamento.

Buchner deu a entender que as circunstâncias em torno da aquisição da arma pelo de 46 anos permanecem incertas. O apartamento do indivíduo foi descrito como estar em desordem.

O prédio multifamiliar fica no distrito de Steglitz-Zehlendorf em Berlim, perto da área de Wannsee. A maioria do bairro é ocupada por vilas e casas isoladas. O edifício em questão abriga unidades de habitação econômica. Um morador informou a um jornalista da Deutsche Presse-Agentur que há aproximadamente 100 apartamentos estúdio no prédio. Uma instalação próxima é uma escola fundamental.

A RBB, uma estação de notícias local, cobriu extensivamente o incidente, fornecendo atualizações regulares à comunidade. As ações do de 46 anos causaram preocupação entre os moradores do distrito de Steglitz-Zehlendorf, com muitos expressando alívio quando a situação finalmente foi resolvida.

