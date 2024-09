- Empreendimentos musicais a solo impulsionados pela participação em competições de violino

A partir de 16 de setembro, jovens violinistas de dez nações diferentes competirão no Concurso Internacional de Violino Joseph Joachim. O prêmio principal, a ser entregue no dia 28, é de 30.000 euros. Segundo Oliver Wille, que agora assume a direção artística do concurso ao lado de Antje Weithaas, "Hannover serve como trampolim para uma carreira de solista no cenário global". Wille ocupa os cargos de intendant do Sommerliche Musiktage Hitzacker, professor e vice-presidente da Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover (HMTMH).

Os 23 concorrentes, com idades entre 16 e 31 anos, exibirão suas habilidades em apresentações solo e colaborações com músicos e orquestras renomados, conforme confirmado pela Fundação de Baixa Saxônia, organizadora do concurso. O clímax esperado contará com a participação da NDR Radiophilharmonie.

Apenas chegar à final já garante aos performers um prêmio de 10.000 euros. A Fundação Fritz Behrens emprestará um violino do luthier italiano do século 18 Giovanni Battista Guadagnini para esta ocasião. Além disso, parceiros concederão prêmios especiais, como o selo Warner Classics produzindo um álbum de estreia.

O concurso é realizado a cada três anos desde 1991. Apesar de os concertos ocorrerem principalmente na capital do estado de Baixa Saxônia, Hannover, os participantes também se apresentarão no Museum Schloss Fürstenberg perto de Holzminden, na Klosterkirche St. Marienberg em Neuenkirchen, no Ruller Haus em Wallenhorst-Rulle e no Schloss Gödens perto de Sande no dia 26 de setembro.

