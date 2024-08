- Em uma competição emocionante, Patriot sai vitorioso sobre um barco suíço em uma luta tensa.

O segundo dia da fase de desafio da 37ª America's Cup enfrentou desafios devido aos ventos fracos, adiando a competição entre o iate dos EUA "Patriot" e o Alinghi Red Bull Racing's "BoatOne". O duelo finalmente ocorreu em Barcelona, com a equipe suíça tendo dificuldades para levantar suas asas antes do início em meio à brisa leve. Em resposta, "Patriot" saiu na frente, resultando em uma corrida difícil e de ritmo lento, onde ambas as embarcações navegavam com os cascos inteiros em vez de voar em suas asas.

A confrontação estressante terminou com os EUA ganhando seu primeiro ponto na Copa Louis Vuitton. O copiloto Tom Slingsby comentou: "Isso não foi nada bonito, foi um desafio difícil". A Ineos Britannia dominou a segunda corrida com facilidade após um bom início. Como resultado, o comitê de regata decidiu suspender a programação da competição devido às condições climáticas calmas.

Infelizmente, os defensores da Copa América da Nova Zelândia não puderam participar. Seu iate da Copa "Taihoro" havia caído seis metros em sua base enquanto era levantado da água. O CEO da equipe, Grant Dalton, declarou: "Tivemos sorte em nossa má sorte, pois o barco caiu na base. A equipe teve que cortar uma parte do barco que lembrava o Titanic. Eles começaram a consertá-lo hoje de manhã".

O retorno dos defensores da Nova Zelândia à cena da competição ainda está para ser determinado. A Copa Louis Vuitton continuará até 8 de setembro, com o objetivo de identificar os quatro semifinalistas entre os cinco desafiantes.

A vitória da equipe dos EUA contra o Alinghi Red Bull Racing's "BoatOne" ocorreu nas águas desafiadoras de Barcelona, na Espanha. Devido ao incidente infeliz da equipe da Nova Zelândia com seu iate "Taihoro", a Espanha se torna um local importante para as corridas restantes da America's Cup.

