- Em um recente desenvolvimento, o Ministro do Interior da Renânia do Norte-Vestfália revela uma estratégia para combater a violência relacionada com facas.

O Ministro do Interior para a Renânia do Norte-Vestfália, Herbert Reul (CDU), quer combater a violência com facas na região com um plano de ação de dez pontos rápido. Algumas de suas ações sugeridas incluem proibir o porte de armas para reincidentes e criar uma zona adicional sem armas em Hamm. Além disso, a revogação de carteiras de motorista poderia se tornar uma penalidade para indivíduos envolvidos em incidentes relacionados a facas.

De acordo com dados recentes, a violência com facas em espaços públicos na NRW teve um aumento preocupante de cerca de 43%, alcançando 3.540 casos no ano passado. Infelizmente, isso resultou em 15 mortes trágicas. Um impressionante 94% dos suspeitos eram homens, com 55% sendo residentes e 45% não residentes. Aproximadamente 40% dos ofensores eram jovens e adultos jovens.

O aumento da violência com facas na Renânia do Norte-Vestfália, com 43% mais casos no ano passado e 15 mortes, levou a pedidos de ação agressiva. Dentro deste contexto, a proposta do Ministro para abordar 'Violência com facas' inclui penas mais severas para reincidentes e expansão de zonas sem armas.

