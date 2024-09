- Em um anúncio, o comediante Oliver Pocher confirma o fim do seu divórcio.

Comediante Oliver Pocher (46) anunciou oficialmente seu divórcio da ex-esposa Amira. "A partir de hoje, Amira e eu estamos oficialmente divorciados!", escreveu ele no Instagram, acompanhado de uma foto do antigo casal feliz. Ele continuou: "Bem, isso é uma pena... Pensei que durasse mais." O anúncio foi feito em uma segunda-feira.

O casal havia anunciado sua separação anteriormente, em agosto de 2023. Eles estavam juntos desde 2016, se casaram em 2019 e têm dois filhos.

Recentemente, Amira tem sido vista sem o sobrenome Pocher. Em um episódio do programa ProSieben "Desafio à Estrela", ela se apresentou como Amira Aly novamente. No Instagram, ela também é conhecida por esse nome. Em julho, houve avistamentos de Amira com o apresentador Christian Düring ao seu lado pela primeira vez.

Apesar do divórcio, Oliver Pocher continua a residir em seu país natal, a Alemanha. Amira Aly, sua ex-esposa, também tem passado tempo na Alemanha, frequentemente vista com seu novo companheiro, Christian Düring.

