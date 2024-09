- Em um acontecimento lamentável, um motorista de automóvel morreu tragicamente após uma colisão com um ônibus.

Uma motorista de caminhão de 21 anos encontrou um fim trágico em uma colisão com um ônibus da cidade no distrito de Heilbronn. De acordo com as autoridades, a jovem perdeu o controle de seu veículo em uma curva à direita em Langenbrettach, invadindo a pista contrária e batendo frontalmente no ônibus que vinha em sentido contrário. Ela morreu instantaneamente devido aos ferimentos graves no local do acidente.

O motorista do ônibus, de 45 anos, foi levado ao hospital, lutando contra ferimentos graves. Duas crianças perturbadas no ônibus foram resgatadas por seus responsáveis. Um especialista agora está investigando para determinar a causa exata da colisão. A rodovia local ficou fechada por algum tempo.

O motorista do ônibus conseguiu evitar uma colisão com outros veículos na pista oposta, graças a reflexos rápidos. Após o acidente, o trânsito foi desviado devido à presença de outros veículos danificados na estrada.

