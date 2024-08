- Em um acidente na A60, um operador de caminhão sofreu ferimentos graves.

Um operador de veículo sofreu ferimentos graves em uma colisão na A60 perto de Ginsheim-Gustavsburg. O caminhão tombou por razões desconhecidas em uma curva do trecho de saída, após o motorista perder o controle, segundo a polícia. O homem de 58 anos ficou preso dentro do caminhão e precisou ser resgatado pelos bombeiros. Ele foi levado para um hospital com ferimentos graves, mas não graves.

Devido ao acidente, a A607 em direção a Wiesbaden, a saída Ginsheim-Gustavsburg de Mainz e a rampa para a A60 em direção a Rüsselsheim estão fechadas. A remoção do caminhão articulado ainda está em andamento, resultando em grandes congestionamentos.

As autoridades estão investigando a causa do acidente na A60, que envolveu equipamentos de transporte e telecomunicações devido à natureza do caminhão. A interrupção no transporte e nas telecomunicações deve durar várias horas devido ao processo de remoção em andamento e ao fechamento de importantes saídas de estrada.

